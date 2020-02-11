Güpegündüz binadan kompresör çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güpegündüz binadan kompresör çaldılar - Son Dakika

Güpegündüz binadan kompresör çaldılar

6 saat önce

Küçükçekmece'de yarım saat beklediği bir binanın önünde dikkat çekmemek için zillere basmayan ardından da kapısı açık unutulan binaya giren şahıs, güpegündüz koca kompresörü çalarak kayıplara karıştı.

Küçükçekmece'de yarım saat beklediği bir binanın önünde dikkat çekmemek için zillere basmayan ardından da kapısı açık unutulan binaya giren şahıs, güpegündüz koca kompresörü çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs saat 16.30 sıralarında otomobiliyle bir sokağa geldi. Aracını kaldırıma park eden şahıs ardından binanın önünde beklemeye başladı. İçeriye girmek isteyen ancak dikkat çekmemek için binanın zillerine basmayan şahıs yaklaşık yarım saat binanın önünde durdu. Bir süre sonra binaya bir vatandaşın girdiğini gören şahıs cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı gözledi. Daha sonra aracına giderek bagajı açan şahıs, binaya girdikten sonra güpegündüz koca kompresörü çalarak yükledi. Şahıs ardından hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Güpegündüz binadan kompresör çaldılar

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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