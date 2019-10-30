Son Dakika Haberleri: Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
Son Dakika Güncel Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

1 saat önce

Konya'da anahtarı üzerinde bırakılan elektrikli motosikletin güpegündüz saniyeler içinde çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Konya'da anahtarı üzerinde bırakılan elektrikli motosikletin güpegündüz saniyeler içinde çalınması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, 12.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Rehberlik Öğretmeni Ahmet Bekkari, İstanbul Caddesi üzerinde yön levhasına elektrikli motosikletini bırakıp anahtarı üzerindeyken kısa süreliğine camiye gitti. O sırada iki arkadaşı ile kaldırımdan yürüyen ve kimliği belirlenemeyen şüpheli, elektrikli motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu gördü. Motosiklete binen hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarını bırakarak saniyeler içinde kayıplara karıştı. Camiden çıkan ve motosikletinin yerinde olmadığını gören Ahmet Bekkari, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Saat 12.00 gibi elektrikli motosikletini bıraktığını belirten Ahmet Bekkari, "5 dakikalığına camiye gittim. İki dakika sonra baktım motosiklet yok. Sonra arkadaşlara sordum kimse görmemiş. Buradaki kameralara baktım, polise giderek şikayetçi oldum. Ben bunu bin 500 liraya aldım, bu benim motorum. 6 ay önce telefonum da çalındı fakat telefon geri gelmedi" dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(Ramazan Çetin/İHA)

Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

İstanbul Caddesi, Motosiklet, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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