Güpegündüz hırsızlık kamerada - Son Dakika

Güpegündüz hırsızlık kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gündüz saatlerinde bir iş yerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalan iki şüpheli şahıstan biri çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gündüz saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda iş yerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çaldığı belirlenen iki şüpheli şahıs tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerden tespit edilen şüpheli şahıslardan biri yakalandı. Çalınan malzemeler ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.