Son Dakika Haberleri: Güpegündüz iş yerini taradılar...O anlar kamerada
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Güpegündüz iş yerini taradılar...O anlar kamerada

1 saat önce

Güpegündüz iş yerini taradılar.

Güpegündüz iş yerini taradılar...O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti; Çorlu Şeyhsinan Mahallesi'nde A.Ş. kendisine ait iş yerinde çalıştığı sırada dışarıdan 5 el silah sesi duydu. Sesler üzerine dışarı çıkan A.Ş., motosikletli 2 şahsın olay yerinden kaçtığını gördü. İş yerini kontrol eden şahıs, dükkanın içerisinde bulunan forkliftin 2 lastiğinin patladığını, dükkanın önünde bulunan hususi aracında ise bagaj ve tekerinde mermi izi olduğunu fark etti. Durumun polis ekiplerine ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri konuyla ilgili şüphelilerin takibini sürdürüyor.

Tekirdağ, Polis, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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