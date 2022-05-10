Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada

10.05.2022 21:13

Güpegündüz klima motorunu çaldılar.

Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir kafe önüne motosikletle gelen 3 şüpheli kadın, klima motorunu dakikalar içerisinde sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy'de bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde kafenin bahçe kısmına motosiklet üzerinde gelen 3 şüpheli kadın, duvara monte edilmiş klima motorunu sökerek yerinden çıkardı. 3 şüpheli, çaldıkları klimayı taşıyarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, kısa süre önce de işletmeye ait diğer klima motorunun da çalındığı öğrenildi.

"Çalınan klima motorlarının fiyatı 50 bin lira"

Yaşanan hırsızlığa ilişkin konuşan kafe personeli Ahmet Ertekin, "İlk olarak kafenin ön bölümündeki klima motorunu çaldılar. Sonrasında arka bölümde bulunan klima motorunu çaldılar. Sonuncu olayda 3 kadın, motosikletle gelerek söktükleri klima motorunu araca yükleyip çalıyorlar. Çalınan iki klimanın güncel fiyatı toplamda 50 bin lira vardır. Neden bunlara tenezzül ederler bilemiyorum. Bizi de zarara sokarak mağdur ediyorlar" diye konuştu.

Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada
Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada
Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada
Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada
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Hırsızlık, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güpegündüz klima motorunu çaldılar...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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