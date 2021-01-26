Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

26.01.2021 15:25

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Isparta'da 7 motosiklet çalan hırsız tutuklandı Isparta'da farklı yerlerden 7 motosiklet çalan şüpheli, polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da 7 motosiklet çalan hırsız tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da farklı yerlerden 7 motosiklet çalan şüpheli, polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanırken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin güpegündüz motosiklet hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında farklı tarihlerde 7 ayrı motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda motosikletleri çalan şahsın Ş.Ü. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ş.Ü. 20 Ocak günü Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde bir motosikletle yakalandı. Şüphelin üzerinde yakalandığı motosikletin de aynı gün Pirimehmet Mahallesi'nden çalınan bir motosiklet olduğu tespit edildi.

Emniyet ekipleri çalınan 7 farklı motosikleti ele geçirerek, sahiplerine teslim ederken, gözaltına alınan Ş.Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Ş.Ü.'nün Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir işhanından motosiklet hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ş.Ü.'nün işhanınndan kafasında kırmızı bir kaskla motosikleti dışarı çıkardığı, bu sırada işhanının kapısını kapadığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin ikinci denemesiyle motosikletin üzerine bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı da yine görüntülerde yer alıyor.

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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