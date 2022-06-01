Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

01.06.2022 02:53

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kameradaİSTANBUL Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, 20 bin lira değerindeki motosikleti park halindeyken çaldı.

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, 20 bin lira değerindeki motosikleti park halindeyken çaldı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bu sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi sokakta yürüdüğü sırada park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şahıslardan biri sokaktan geçen başka vatandaşın şüphelenmemesi için yoluna devam ederken, diğeri de motosikletin yanına gitti. Hiçbir şeye aldırış etmeyen hırsız, park halindeki motosiklete binerek ilerlemeye başladı. Daha sonra diğer şüpheli de motosiklete bindi. Ardından motosiklet hırsızları kaçarak kayıplara karıştı.

Sabah uyanan motosiklet sahibi Ahmet Atuğ, aracının yerinde olmadığını tespit etti. Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen Atuğ, motosikletin çalındığını görünce polis merkezine ggidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayı anlatan motosiklet sahibi Ahmet Atuğ, "Sabah 07.30 gibi yukardan iki kişi geliyor. Motorumuz park halindeydi, sonra iki kişi aşağıya iniyor, biri geri geliyor. Gözüne kestirmişler büyük ihtimalle, motosikleti yokuş aşağı salıp gidiyorlar. 20 bin TL değerinde. Kafa kilidi var sadece, daha önce de çalınmıştı. Şikayetçi olduk, bulunur inşallah" diye konuştu.

Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada
Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı Motosikleti elini kolunu sallayarak böyle çaldı İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar İzmir'de ceza yazdı diye polise böyle saldırdılar
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Motosiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 03:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Güpegündüz motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement