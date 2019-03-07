Son Dakika Haberleri: Güpegündüz Pes Dedirten Olay: Evi Talan Ettiler

Güpegündüz Pes Dedirten Olay: Evi Talan Ettiler

30 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gündüz vakti eve giren hırsızlar, odaları talan etti.

Güpegündüz Pes Dedirten Olay: Evi Talan Ettiler, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gündüz vakti eve giren hırsızlar, odaları talan etti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Camii yakınlarında S.K.'ye ait bir eve hırsız girdi. Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri daldı. Odalarda yatak, yorgan, eşya ne varsa talan eden hırsızlar, değerli eşya bulamayınca kaçarak kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine eve giden polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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