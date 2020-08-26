Güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı: O anlar kamerada - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı. Yüzündeki tıbbi maskeyi de tuvalet kağıdı gibi kullanan kadın, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayarak rahat tavırlarla uzaklaştı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, bir kafenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, yemek yiyenlerin gözü önünde bir kafenin önündeki yere çömeldi ve tuvaletini yaptı. Çevrede bulunan müşteriler ve iş yerleri sahipleri şaşkınlıkla kadını izledi. Tuvaletini yaparken çevredeki vatandaşlara gülümseyen şahıs daha sonra yüzündeki maskeyi çıkarıp tuvalet kağıdı niyetine kullandı ve yere attı. Ayağa kalkan kadın daha sonra yere bir miktar para atarak oradan uzaklaştı.

MASKEYİ TUVALET KAĞIDI GİBİ KULLANIP YERE ATMIŞ"

Olayın görgü tanıklarından olan kafe çalışanı Alper Güler, o anları anlattı. Yemek yediği esnada böyle bir olaya tanık olduğunu söyleyen Güler, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok şaşırdığını dile getirdi. Güler, "Ben burada yemek yiyordum. Tam karşımda bir kadın elbisesini sıyırdı ve yere tuvaletini yapmaya başladı. Hoş olmayan bir görüntüydü. Yemek yemeyi bıraktım daha sonra tiksindiğim için. Kaç senedir Alsancak'ta çalışıyorum ilk kez böyle bir olaya tanık oldum. Bir de yere 3 - 4 lira para attı. Maskeyi tuvalet kağıdı gibi kullanıp yere attı. Anlam veremedik" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan tuhaf olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının bir anda elbisesini sıyırarak yere çöemldiği ve tuvaletini yaptığı anlar görüldü. Tuvaletini yapan kadının maskeyi tuvalet kağıdı gibi kullanıp, tuvaletini yaptığı yere attığı anlar da kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren kadının akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

(İHA)