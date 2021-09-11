Kuklaların en delikanlısı 'Dayı'nın GAİN'de yayınlanan canlı talkshow programının ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu. İlk bölüm özelinde Gain'in tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak yayınlanan Dayı Şov; farklı oyunlar, yarışmalar, skeçlerle ve Gupse Özay'ın enerjisiyle izleyiciyi cuma eğlencesiyle buluşturdu.

Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, senaryo yazım sürecinde genelde, "Tanıdığım bildiğim dünyaları yazıyorum. Arkadaşlarımdan, akrabalardan, komşulardan ve tanıdıklarımdan ilham alıyorum. Yazmaya başlamadan önce de genelde her zaman iki hikaye oluyor kafamda. Onları kağıda yazar, kura çekerim. Kurada hangisini seçersem onu yazmaya devam ederim. Genelde de doğru seçimler olur bunlar" diyerek, senaryo yazımındaki ritüellerini aktardı.