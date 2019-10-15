Gupse Özay "Çirkin" eleştirilerine yanıt verdi!
59 dakika önce
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansına katılan Gupse Özay yakın zamanda 2 tane çocuk kitabı çıkardı.
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansına katılan Gupse Özay yakın zamanda 2 tane çocuk kitabı çıkardı.Sevgilisi Barış Arduç ile güzel-çirkin kıyaslamasına cevap verdi!
#GupseÖzay
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05
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