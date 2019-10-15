Son Dakika Haberleri: Gupse Özay "Çirkin" eleştirilerine yanıt verdi!
Son Dakika Magazin Gupse Özay 'Çirkin' eleştirilerine yanıt verdi!

Gupse Özay "Çirkin" eleştirilerine yanıt verdi!

59 dakika önce

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansına katılan Gupse Özay yakın zamanda 2 tane çocuk kitabı çıkardı.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansına katılan Gupse Özay yakın zamanda 2 tane çocuk kitabı çıkardı.Sevgilisi Barış Arduç ile güzel-çirkin kıyaslamasına cevap verdi!

#GupseÖzay

Gupse Özay Çirkin eleştirilerine yanıt verdi!

Güzel Çirkin, Gupse Özay, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 
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