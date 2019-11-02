Gupse Özay, minik okurlarıyla buluştu

"Deliha" adlı film serisi ile geniş bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın dört yaş ve üzeri çocuklar için kaleme aldığı hikaye kitaplarıyla birlikte, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda minik okurlarla buluştu.

Doğan Egmont'un yayınladığı "Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri", "Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı" ile "Jüpi ve Manav Abinin Tup Turuncu Rengi" kitaplarının imza etkinliği öncesi Özay, fuarda bu yıl ilk kez düzenlenen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" başlıklı mini bir söyleşi yaptı.

Özay, çocukların günlük hayatta sosyal medyadan olabildiğince uzak kalıp, kitaplarla iç içe olması gerektiğini belirterek, "Çocukların sosyalleşmelerinin azalmasına, çok fazla dijital ortama girmelerine ve hayal güçlerini kullanmalarına engel olan bir sürü uyarıcı var. Yani çocuklar o kadar fazla şeyi hazır alıyorlar ki bir şey yaratmaya veya hayal güçlerini çalıştırmaya gerek duymuyorlar. Bu yüzden kitaplara biraz sokak, mahalle kültürü ve merak edilecek konular koymak istedim. Tabii bunu çok didaktik bir şekilde yaparsam da çocuklar kitaptan soğuyabilirdi. Küçükken çok bilgi, çok kural beni de iterdi. Bu yüzden kitapları eğlenceli bir hale getirmek istedim." dedi.

"Güzel paylaşımlarda bulunmayı önemsiyorum"

İnsanları güldürmek adına film yapmaya başladığını dile getiren Özay, şunları kaydetti:

"Kendi bildiğim konuyu, dünyayı ve karakteri yazmayı seviyorum. Daha doğrusu kolayıma geliyor. Yani bana bir astronotun Jüpiter'de yaşadıkları gibi bir konu gelse yazamam. Çünkü ne Jüpiter'i gördüm, ne de bir astronot tanıdığım var. Bu yüzden çocukluğumda yaşadığım mahalle konularını daha çok ele alıyorum. Yaşadığım mahallede mesela çok erkek çocuk vardı. Onların arasına katılmak için ben de onlar gibi hareketler yapıyordum. Erkeksi olmaya çalışıyordum ki beni ezemesinler diye. Deliha'da da bunun komedisini yapmak istemiştim."

Özay, "Görümce" filmine de değinerek, "Görümce filmi de abimden dolayı görümce olduğum için oldu. Eltilerin Savaşı'nı da görümcem filmine hazırlanırken yaptığım araştırmalar sonucunda aldığım bilgilerle yaptım." ifadelerini kullandı.

"Deliha" filminin ilkinde çocuk izleyicilerinin yüksek oranda olduğunu gördükten sonra "Deliha 2" filminin senaryosunu yazarken konularda daha duyarlı bir tavır sergilediğine işaret eden Özay, şunları anlattı:

"İlk filmde küfür vardı, ama ikinci filmde tamamen yok ettim. Bana gelen eleştiriler de iyi oldu, ben eleştiriyi severim. Eleştiriler doğru yönetir insanı. Bu anlamda Deliha karakterine biraz da duygusallık katmak istedim. Çünkü çocuklar da duygulanıyor, ağlayabiliyor. O yüzden komedinin içine biraz gerçek hayattaki duygusallığı katmak istedim. Gerçekten çocuklar heyecanlı duyguları seviyorlar."

Türkiye'de kadın komedyenlerin sayısının gittikçe arttığını belirten Özay, "Kadınların annelik rekabeti, çocuklarını büyütürken 'en iyi benim' rekabetinden ziyade birbirimize destek olmayı, yardımlaşmayı, güzel paylaşımlarda bulunmayı önemsiyorum. Belki ileride yazacağım çocuk kitaplarında bu konulara değinebilirim." diye konuştu.