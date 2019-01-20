Son Dakika Haberleri: Gür'den Esnafa "Kan Bağışı" Çağrısı

Gür'den Esnafa "Kan Bağışı" Çağrısı

35 dakika önce

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafa kış mevsimi nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılayına kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Gür'den Esnafa
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafa kış mevsimi nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılayına kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, her bir kan bağışının, bir kişinin hayatını kurtardığını belirtti.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Gür, şunları kaydetti:

"Kimin ne zaman kana ihtiyaç duyacağı bilinmemektedir. Kan vermek sadece ihtiyacı olanın yararına değil kan veren kişinin de yararınadır. Vücut kan verince rahatlar ve bazı değerler dengelenir. Kan bağışı konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yılda ortalama 3 kez kan vermelidir. Türk Kızılayı, bağışlanan kanları toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacı olanlara transfer etmektedir. Duyarlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kan bağışı merkezlerine giderek kan vermeye davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı

Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 15:29:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gür'den Esnafa "Kan Bağışı" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]