Gür'den Esnafa "Kan Bağışı" Çağrısı
35 dakika önce
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafa kış mevsimi nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılayına kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.
Çorum
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafa kış mevsimi nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılayına kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.
Gür, yaptığı yazılı açıklamada, her bir kan bağışının, bir kişinin hayatını kurtardığını belirtti.
Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Gür, şunları kaydetti:
"Kimin ne zaman kana ihtiyaç duyacağı bilinmemektedir. Kan vermek sadece ihtiyacı olanın yararına değil kan veren kişinin de yararınadır. Vücut kan verince rahatlar ve bazı değerler dengelenir. Kan bağışı konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yılda ortalama 3 kez kan vermelidir. Türk Kızılayı, bağışlanan kanları toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacı olanlara transfer etmektedir. Duyarlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kan bağışı merkezlerine giderek kan vermeye davet ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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