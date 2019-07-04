Son Dakika Haberleri: Güral: "Fındık üreticisi ve ülke kazanan taraf olacak"
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Güral: "Fındık üreticisi ve ülke kazanan taraf olacak"

30 dakika önce

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı ve 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, 2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Güral:
Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı ve 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, 2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkanı, 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Doğu ve Orta Karadeniz'de yaptığımız incelemelerde ve daha çok fındığın yoğun olduğu bu bölgede fındıkta küllenme Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da yoğun olmak üzere Samsun ilinde kısmen daha az olduğu görülmekte. Önümüzdeki 5-10 gün içerisinde küllenmeden dolayı havalar ısındığında yüzde 20, yüzde 25 civarında illere göre değişiklik olmak üzere hasar olduğu görülmekte. Bu da önümüzdeki günlerde yansıyacak. Şu anda görünen duruma göre 700 bin ton civarında fındık olacak gibi" dedi.

2019 yılında fındık üreticisinin ve ülkenin kazanan taraf olacağı konusundaki öz güvenlerinin tam olduğunu belirten Gülal, "Bizim ülkemizde tam bir rekolteli kapasite olmuş olsa 1 milyon ton fındık olmaması elde değil. Türkiye'de fındık üreticisinin örgütlenme anlamında yarısı Samsun ili. Bunun içerisinde tarım danışmanlarının çalışması, çiftçi örgütlerinin ve Samsun'un bütün ilçelerinde ki organik üretim ciddi manada Samsun'a katkı sağladığını şu an itibarıyla gözlemliyoruz. Tarım Bakanlığı, Samsun İl tarım Müdürlüğü ve Samsun'daki çiftçi örgütleri ve özellikle üretici birliklerinin ciddi manada katkı sağlıyor. Şu an itibarıyla en iyi rekoltenin Samsun'da olduğu, bugüne kadar Türkiye'de Ordu birinci, Giresun ikinci, Samsun ve Sakarya üçüncülük ve dördüncülüğü paylaşırken bu yıl büyük ihtimalle Samsun ikinci sıraya yerleşecek. Çünkü Samsun'daki rekolte diğer illerden baya farklı ve önde gözüküyor. Diğer taraftan fındık rekolte çalışmaları tarım bakanlığı nezrinde devam etmektedir. Ancak bu rekoltenin daha net bir şekilde ortaya koyulması için bu ayın 25'i beklenmesi gerekiyor. 2018 yılında fındık 13 TL'den işlem gördü ve satıldı. 2019 yılı olarak ise bize göre 17-18 ağırlıklı bir fiyat çitçi anlamında olumlu bir sonuç gösterecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Ekonomi
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