Güral Vit Double Deck İle İf Desıgn Award 2019'Da Ödül Aldı

Seramik ve banyo ürünleri sektörünün önde gelen markası Güral Vit, yeni tasarımı Double Deck ile tasarım alanında dünyanın en prestijli ödül platformlarından biri olan iF DESIGN AWARD 2019'da, ürün banyo kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yılın en önemli tasarım etkinliği olan iF DESIGN AWARD, 15 Mart akşamı, 42 ülkeden 2 binden fazla konuğu Münih'teki BMW Welt'te bir araya getirdi. Ürün, iletişim, ambalaj, hizmet, mimari, iç mimari ve profesyonel konsept tasarım olmak üzere yedi farklı disiplinde değerlendirilen iF DESIGN AWARD 2019'a, 50 ülkeden toplam 6.375 başvuru yapıldı. Kazananları seçmek için ocak ayında 20 ülkeden 67 uzmandan oluşan bağımsız bir jüri Hamburg'da biraraya geldi ve en iyi 66 tasarımı belirledi. Bu tasarımlar arasında Güral Vit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Nesrin Güral'ın tasarladığı, vitrifiye dünyasına yeni bir bakış açısı getiren, çevre ve kullanıcı dostu Double Deck, iF DESIGN ödülü kazandı.

Double Deck üst ve alt bölümde yer alan 2 ayrı lavabo haznesi ile özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler için büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Alt bölümde yer alan sensörlü bataryasıyla su tasarufu da sağlıyor. Gümüş iyon teknolojisi sayesinde maksimum hijyen ve maksimum tasarrufu bir arada sunan yeni ürün serisi, kir tutmayan yüzeyini bakterilere karşı koruyor.Bakteri oluşumunu %99,9 engelleyen yapısı sayesinde, temizlik için deterjan ve su miktarında ciddi tasarruf sağlıyor. Geniş ve dar alanlar için 2 farklı boyutta tasarlanan Double Deck Vitrifiye, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra farklı renk seçenekleriyle de banyolara yepyeni bir boyut getiriyor.

Kütahya'da bulunan üretim merkezinde 20 yılı aşkın bir süredir alanındaki en ileri teknolojik olanaklar ile banyo, lavabo, sağlık gereçlerinin üretiminigerçekleştiren Güral Vit, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Önceki yıllarda da ödüllü tasarımlar hayata geçiren Güral Vit markasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güral, iF DESIGN ödülünü almaya hak kazanmış olmaktan duyduğu heyecan ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Dünyadaki en önemli tasarım etkinliklerinden biri olan iF Design Award'da böylesine anlamlı bir ödülü almış olmaktan gurur duyuyorum. En yeni ürünümüz Double Deck'in, üst ve alt bölümünde yer alan 2 ayrı lavabo haznesine sahip tasarımı sayesinde, çocuklar, engelliler ve yaşlılara kullanım rahatlığı sunmasını arzu ettik. Bu tasarım, ev kullanımına ek olarak ortak alanların yoğun olduğuanaokulları, hastaneler, oteller gibi kurumlarda da maksimum konfor ve hijyen sağlıyor. Böylesine hassasiyetle tasarladığımız bir ürünle uluslararası alanda ödüle layık görülmek büyük mutluluk."