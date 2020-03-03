Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız - Son Dakika Spor

Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız

6 saat önce

"Hep beraber bir şeyler yapmayı düşünüyoruz, sonuçta bizim ülkemiz""Çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz""Yerimizi korumak istiyoruz"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / - Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının...

Güray Vural: Güçlü bir ülkeyiz; birçok konuyu aştık, bunu da aşacağız, System.String[]

"Hep beraber bir şeyler yapmayı düşünüyoruz, sonuçta bizim ülkemiz"

"Çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz"

"Yerimizi korumak istiyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının ardından, deplasman ekibinin oyuncusu Güray Vural, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Maç ile ilgili konuşmanın çok doğru olmadığını kaydeden Güray Vural, "Öncelikle şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Güçlü bir ülkeyiz. Birçok konuyu aştık, inşallah bunu da aşacağız. Başakşehir'i tebrik ediyorum, üst tura çıktıkları için UEFA'da. Bugün de güzel bir oyunla galip geldiler. Biz de çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Tebrik ediyorum" dedi.

"HEP BERABER BİR ŞEYLER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ, SONUÇTA BİZİM ÜLKEMİZ"

Maddi ve manevi her konuda yardımda bulunmayı düşündüklerini söyleyen Vural, "Aramızda konuşuyoruz, kaptanımız Günay (Güvenç), bu işle o ilgileniyor. İnşallah yönetimimiz, başkanımız, hep beraber biz de güzel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sonuçta bizim ülkemiz, çok güzel bir ülkemiz var. Biz ne gerekirse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"

Maçlarda güzel görüntüler ortaya çıktığını dile getiren Güray Vural, şöyle konuştu: "Birçok maç izledik. Herkes çok güzel görüntüler verdi. Biz çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Her şeyin üstesinden gelmeyi biliyoruz. Çok üzgünüz tabii ki çok şehidimiz oldu. Diyecek bir şey bulamıyorum."

"YERİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sezonla ilgili düşüncelerini de aktaran Vural, "Trabzonspor ile zor bir maç oynayacağız. Evimizde bir tık daha iyi oynuyoruz. Her maçta farklı oynuyoruz, bizim takım biraz değişik o konuda. Biz yerimizi korumak istiyoruz, inşallah lig bittiğinde de bu pozisyonda bitiririz" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güray Vural'ın açıklamaları


Güray Vural, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:26 Kaynak: DHA
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