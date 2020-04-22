Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika Spor

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum

6 saat önce

"Tüm takım video konferans yoluyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz""Ligin kalan 8 haftasında hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zorlanacağız""Önümüzdeki sene Gaziantep Avrupa kupalarına oynayacaktır""Sumudica ligin önemli hocalarından""Hem Akhisarspor, hem de Kayserispor ile Fenerbahçe'ye...

Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum, System.String[]

"Tüm takım video konferans yoluyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

"Ligin kalan 8 haftasında hem psikolojik, hem de fiziksel olarak zorlanacağız"

"Önümüzdeki sene Gaziantep Avrupa kupalarına oynayacaktır"

"Sumudica ligin önemli hocalarından"

"Hem Akhisarspor, hem de Kayserispor ile Fenerbahçe'ye attığım golleri beğeniyorum"

"En üst seviyede futbolumu sürdürmek istiyorum"

"En çok etkilendiğim futbolcu Yusuf Şimşek"

" Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Sumudica ve Güvenç Kurtar kariyerimde önemli hocalar"

"Akhisarspor ile Avrupa Ligi'nde oynamak gurur vericiydi"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'de Anadolu'dan yeni bir şampiyonun çıkabileceğini belirterek, "Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor örneği var. Son ana kadar yarışı kovalayacak takımlar. Başakşehir örneği de var. Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Güray Vural, Süper Lig'in son 8 haftasından kariyerindeki en unutulmaz ana, Gaziantep FK'nın hedeflerinden kariyerinde onu en çok etkileyen teknik adamlara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"TÜM TAKIM VİDEO KONFERANS YOLUYLA HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Vural, "Herkes gibi koronavirüs bizleri de olumsuz etkiledi. İnşallah hem dünya hem de ülke olarak bu virüsü atlatacağımıza inanıyorum. Antrenmanları bireysel olarak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yardımcı hocamızın bize hazırladığı 40-45 dakikalık bir idman programı var. Konferans halinde takım arkadaşlarımla birlikte onu yapıyoruz. Ayrıca izinle birlikte tesislere giderek koşu yaparak kendimi hazır tutmaya çalışıyorum" dedi.

"HEM PSİKOLOJİK, HEM DE FİZİKSEL OLARAK ZORLANACAĞIZ"

Süper Lig'in kalan 8 haftasının futbolcuları zorlayacağını söyleyen Güray Vural, "8 hafta kaldı. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlanacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 45 gün bir ara oldu. Bu sürecin uzama ihtimali de var. Hem hazırlanma, hem de psikolojik, hem de fiziksel anlamda bu dönem bizi zorlayacaktır" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE GAZİANTEP AVRUPA KUPALARINA OYNAYACAKTIR"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün profesyonelce yönetildiğin belirten tecrübeli oyuncu, "Gaziantep Futbol Kulübü çok rahat bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve oyuncular olarak yeni bir takımız. Önemli isimler aramıza katıldı. İyi bir takım oluşturduk. Zor bir dönemdi. Takımın Süper Lig'e yeni çıkmış ve yeni oyunculardan kurulu bir takım olmasından dolayı. Birçok oyuncu giderken yerlerine de yeni oyuncular geldi ve beklenenden çok daha iyi bir performans gösterildi. Şu an ligde iyi bir konumdayız. Ligler başlayınca da bu konumumuzu koruyacağımızı düşünüyorum. Çok iyi yönetilen bir kulüp. Başkanımız, yöneticilerimiz maddi ve manevi olarak her türlü desteği bize sunmaya çalışıyorlar. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak zor. Ligin kalan 8 haftası da oynandıktan sonra önümüzdeki sene çok daha iyi olacaktır. Kurulu ve birbirimiz iyi tanıyan bir takımız. Takviyeler de olacaktır. Seneye Avrupa kupalarına oynayacak bir takım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SUMUDICA LİGİN EN İYİ HOCALARINDAN"

Kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Marius Sumudica'dan da övgüyle bahseden Vural, "Sumudica'yı önceden de tanıyan birisiyim. Kayserispor'da da 1 yıl birlikte çalışmıştım. Neşeli, disiplinli ve işine saygısı olan bir teknik adam. Futbolcularla ikili diyalogları çok iyi. Herkesle yakından ilgileniyor. Süper Lig'de sıralamaya koyarsak iyiler arasında alabilecek bir hoca. Hem sistem hem taktik hem de karakter olarak hocalardan" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"

Süper Lig'de Anadolu'dan yeni bir şampiyonun çıkabileceğini söyleyen Güray Vural, "Anadolu'dan yeni şampiyonlar çıkabilir. Eskiden 4 büyükler iç sahada ve deplasmanda Anadolu takımlarını rahat yenebiliyordu. Şu an ise hem iç sahada hem de deplasmanda zorlanıyorlar. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor örneği var. Son ana kadar yarışı kovalayacak takımlar. Başakşehir örneği de var. Trabzonspor'da forma giydiğim için tabii ki de Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar" açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİ GOLLERİM FENERBAHÇE'YE KARŞI ATTIĞIM 2 GOL"

Kariyerinde en önemli gördüğü gollerini Fenerbahçe'ye karşı kaydettiğini dile getiren Vural, "Birçok golüm ve asistim var ancak hem Akhisarspor hem de Kayserispor forması ile Fenerbahçe'ye attığım golleri söyleyebilirim" dedi.

"EN ÜST SEVİYEDE FUTBOLUMU SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

Bugüne kadar Avrupa'dan teklif almadığını anlatan deneyimli oyuncu, "Avrupa'ya gitmeyi çok düşündüm ama böyle bir teklif gelmedi. Teklif gelseydi hiç düşünmeden kabul ederdim. Yaşım artık 32 ve artık yurt dışına gitmem zor. Süper Lig'de giyebildiğim kadar forma giyerek en üst sevide futbol hayatımı devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

"EN ÇOK ETKİLENDİĞİM FUTBOLCU YUSUF ŞİMŞEK"

Kariyeri boyunca çok iyi futbolcularla oynadığını kaydeden Güray Vural, "Birçok iyi oyuncuyla oynadım ama beni en çok etkileyen isim Yusuf Şimşek oldu. Denizlispor'da yeni profesyonel olduğum dönemde birlikte oynadık. Oyunu beni çok etkiliyordu ve birçok kişinin de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SERGEN YALÇIN, HAMZA HAMZAOĞLU, SUMUDİCA VE GÜVENÇ KURTAR KARİYERİMDE ÖNEMLİ HOCALAR"

Çok sayıda teknik adamla çalıştığını da belirten Vural, "Çok fazla hocayla çalıştım. Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Sumudica ve beni ilk profesyonel yapan Güvenç Kurtar benim için önemli hocalar. Hem kariyerimde önemli hocalar hem de kariyerimde ilerleme kaydettiğim hocalar. Roberto Carlos'u da bu isimlerin arasında sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"AKHİSARSPOR İLE AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ"

Akhisarspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymenin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Güray Vural, "Akhisaspor ile Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Standard Liege gibi takımlara karşı oynamak hem benim hem de takım için gurur vericiydi. Önemli yıldızlara karşı oynamak benim için gurur vericiydi. Hayatımda unutmayacağım anlardan biriydi" dedi.

Güray Vural, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:57 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı         
15:40
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 18:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güray Vural: Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]