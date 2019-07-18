Gurbet Kuşları Zübeyde'ye yoğun ilgi

Çıktığı günden beri ilgiyle okunan ve merak uyandıran kitabın konusu ise 6 yaşında annesini kaybeden Zübeyde'nin hayat hikâyesinden yola çıkarak; 1960 yılı sonrası Almanya'ya göç eden Türk gurbetçilerin yaşadığı zorluklar oldu.

Gazeteci Esra Köksal, Gurbet Kuşları Zübeyde kitabında 6 yaşında annesini kaybeden bir kızın hayat hikâyesinin anlatıldığını aynı zamanda Almanya'daki Türk gurbetçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekildiğini aktardı. Köksal okuyucuların kitabı bir solukta okuyacağına dikkat çekerek, "Gurbet Kuşları Zübeyde herkesin kendisinden ya da çevresinden bir şeyler bulabileceği bir kitap. Gurbet Kuşları Zübeyde'nin hikâyesi ve ilk olması nedeniyle benim için çok özel. Kitabı merak eden herkese keyifli okumalar diliyorum" dedi.

AYAKTA KALABİLMENİN ÖYKÜSÜ

Kitabının hikâyesini de anlatan Esra Köksal, " İlk kitabımı 1,5 yıl gibi bir sürede yazdım. Zübeyde'nin hikâyesi beni yaşamadığım bir dönemle karşılaştırdı. Yazmış olduğum nesil arafta kalmış bir nesildi. Almanya'da yabancı Türkiye'de Almancı olan bireylerin kimlik sorunu hala çözülebilmiş değil. Türkler ne Almanya'ya ait hissettiler kendilerini ne de tam anlamıyla Türkiye'ye. Almanya'dan Türkiye'ye dönüşlerden sonra Türk gurbetçiler kendi vatanına adaptasyon sorunu yaşadı. Öte yandan; Zübeyde annesizliğin, mücadelenin, ayakta kalabilmenin, göçün öyküsü. Sadece gurbetçilerin değil; herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir kitap. Annesini kaybettikten sonra rüzgârın estiği yöne kuş misali savrulan Zübeyde kitabım 1960 yılından sonra Almanya'ya işçi olarak giden Türklerin yaşadığı zorluklara ışık tutarken, Zübeyde'nin küçük yaşta yaşadıklarına rağmen mücadeleyi elden hiç bırakmamasına dikkat çekiyor. Yani bu kitap iki tarafa da ışık tutabilmek için yazıldı" şeklinde konuştu.

İLK FUAR AYDIN'DA

Aydın 2. Kitap Fuarı'na da katılan Esra Köksal, okuyucularla bir araya geldi. Köksal, kitabının ilkimzalarını Aydın'da attı ve okuyucularıyla tek tek ilgilendi. İlk imzaların özel olduğunu belirten Köksal, Aydınlılara da ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin her yerinden internet siparişi ile kitaba ulaşılabileceğini de kaydeden Köksal, üretmeye ve yazmaya devam edeceğini söyledi.