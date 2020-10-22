Gurbetçi 20 bin lira bulunan çantadan umudunu kesmişti, sürpriz yaşadı - Son Dakika

İzmirli taksiciler unutulan eşyaların tesliminde bir kez daha örnek olurken, içinde yaklaşık 20 bin TL ve pasaport bulunan çanta sahibine teslim edildi. Yurt dışından İzmir'e tatile gelen çantanın sahibi gurbetçi, "Umudu kesmiştim, çok sevindim" derken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık taksiciye plaket vererek teşekkür etti.

İzmir'de taksiciler, araçlarında unutulan ya da düşürülen eşyaların tesliminde örnek olmaya devam ediyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda bu amaçla görev yapan ekibin koordinasyonunda teknolojik altyapının da yardımıyla kayıp eşyalar sahiplerine ulaştırılıyor.

YAKLAŞIK 20 BİN TL VE PASAPORTLARI BULUNAN ÇANTAYI UNUTTU

Yurt dışında yaşayan Mehdi Akıncı, tatile geldiği İzmir'de bindiği taksiden inerken çantasını unuttu. Akıncı, içinde bin 500 euro (yaklaşık 14 bin TL), 6 bin TL ve pasaport olan çantasının bulunması için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yardım istedi. Bu arada çantayı fark eden taksici Recep Alpboğa da durumu bildirdi. Paralarına ve pasaportuna kısa sürede kavuşan Akıncı, şaşkınlığını gizleyemedi. Akıncı, "Doğrusu umudu kesmiştim, benim için büyük sürpriz oldu. Ne kadar teşekkür etsem az" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksici Recep Alpboğa'yı plaket vererek kutladı. Anık, İzmir'deki tüm taksicilerin aynı duyarlılıkta olduğunu söyleyerek, "Araçlarımızda unutulan, düşürülen eşyaların tesliminde örnek başarıya sahibiz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

(İHA)