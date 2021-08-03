Gurbetçi aile tatile geldiği Manavgat'ta evleri yananların yardımına koştu - Son Dakika

Almanya'dan tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen 6 kişilik gurbetçi aile, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara su, gıda, kıyafet ve maddi yardımda bulunuyor.

Manavgat'ta bir haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinden yardımlar bölgeye ulaştırılırken, tatil için Almanya'dan gelen gurbetçi aile de evleri yanan vatandaşlar için seferber oldu.

Aile fertleri yangın bölgelerine giderek evleri hasar görenlere su, gıda, kıyafet yardımlarının yanı sıra maddi destekte de bulunuyor.

Aile fertlerinden Banu Özkaner, AA muhabirine, anne ve babasının yıllar önce gurbetçi olarak Almanya'ya gittiğini, kendisinin de Almanya'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Tatil için 10 gün önce geldikleri Manavgat'ta herkesin yüreğine kor gibi düşen yangından haberdar olduklarını belirten Özkaner, "Yangınlar başlayınca elimizden geldiği kadarıyla destek olmak için mahallelere geldik." dedi.

Tatilin son gününe kadar yardımcı olacağız"

Özkaner, ilk günden beri yanan mahalleri gezdiklerini, evi, eşyası yananlara kendilerince destek verdiklerini dile getirerek, "Cumaya kadar buradayız. Tatilin son gününe kadar elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

"Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, çok acı gerçekten. Türkiye'ye geldiğimizde orman yangınlarını duyuyorduk ama bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman olmadık." diyen Özkaner, insanların evsiz kalmasının çok acı bir şey olduğunu aktardı.

Banu Özkaner, görüştükleri, ulaştıkları ailelerin de bu ilgiden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "İlçedeki yangında zarar görenler için Almanya'daki akrabalarımız arasında da yardım kampanyası başlattık. Vatan hiçbir şeye değişilmez. Her ne kadar Almanya'da doğmuş ve büyümüş olsak da kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz." diye konuştu.