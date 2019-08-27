Son Dakika Haberleri: Gurbetçi ailenin otomobili yandı
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Gurbetçi ailenin otomobili yandı

28 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin olduğu otomobil seyir halindeyken yandı.

Gurbetçi ailenin otomobili yandı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin olduğu otomobil seyir halindeyken yandı.

Ferdi Çağlar'ın kullandığı NL 47 TP Z 2 yabancı plakalı otomobilin motor kısmı, Pozantı ilçesindeki otoyolun Kırkgeçit mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Çağlar otomobili güvenlik şeridinde durdurup, babası Ferdai ve annesi Ümmühan Çağlar ile aracı terk etti.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

İtfaiye ekibi tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ferdai Çağlar, tatil için Hollanda'dan geldiklerini belirterek, "Aracımızı yeni servis bakımından çıkarmıştık. Bir anda yangın çıktı ve bütün eşyalarımız da araçla birlikte yandı." dedi.

Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:22 Kaynak: AA
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