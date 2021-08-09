Üye Girişi
Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı - Son Dakika

Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı

09.08.2021 11:16
Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay, Almanya'da yaşayan Türklerin yıllar içinde ortaya çıkardığı edebi eserlerin anlatıldığı "Göç Yollarında: Altmışıncı yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" isimli kitap yazdı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay, Almanya'da yaşayan Türklerin yıllar içinde ortaya çıkardığı edebi eserlerin anlatıldığı "Göç Yollarında: Altmışıncı yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" isimli kitap yazdı.

Kendisi de Almanya'ya giden işçi bir ailenin çocuğu olan Asutay, çocukluk yıllarını Herne kentinde geçirdi. Eğitim için döndüğü Türkiye'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Asutay, Türk işçilerin Almanya'ya gidişinin 60'ncı yılında "Göç Yollarında: Altmışıncı yılında Türk Alman Edebiyatı ve Kültürü" isimli kitabı kaleme aldı.

Prof. Dr. Asutay, AA muhabirine, 1961 Türkiye-Almanya İşgücü Antlaşmasıyla bu ülkeye giden işçilerin, önceleri belirli bir süre para kazanıp geri dönerek o birikimle Türkiye'de bir iş kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışma süresinin gittikçe uzamasıyla işçilerin eş ve çocuklarını yanlarına aldığını belirten Asutay, çocuk ve gençlerin gurbetçilerin dünyasını değiştirdiğini ifade etti.

"Türk-Alman edebiyatı 4 kuşağa ayrılıyor"

Asutay, Almanya'da geçen yılların edebiyata da konu olmaya başladığını, Yüksel Pazarkaya, Bekir Yıldız ve Fakir Baykurt gibi yazarların eserler verdiğini belirtti.

Türk-Alman edebiyatının 4 kuşağa ayrıldığını ifade eden Asutay, şöyle devam etti:

"Birinci kuşakta Türkiye'deyken de yazar olan insanlar gidiyor Almanya'ya. Daha sonra 2. ve 3. kuşakta orada doğup büyüyen ya da Türkiye'den giden çocuklar orada okuyorlar. Daha sonra orada yazarlık yapmaya başlayanlar da var. Ama birinci kuşak yazarlar hepsi hemen hemen Türkiye'den giden yazarlar. Yazar Bekir Yıldız Almanya'ya çalışmaya gidiyor para biriktiriyor, birkaç yıl kalıyor hatta dönüşte kendine bir matbaa makinesi alıp dönüyor. O birikimiyle Türkiye'de kendi matbaasını kuruyor. " diye konuştu.

Asutay, ilk kuşak yazarların eserlerini Türkçe kaleme aldığını, 2. kuşakla birlikte Türkçe'nin yanı sıra Almanca'nın da tercih edildiğini belirtti.

Üçüncü kuşağın ise tamamına yakınının Almanca'yı seçtiğini aktaran Asutay, şöyle konuştu:

"Bu yazarların ya da kitapların hedef kitleleri Almanya'daki insanlar. Yine gurbetçiler, Türkler ve Almanlar. O kitapların çoğu burada çevrilmiyor, basılmıyor piyasa kaygılarıyla. Bazıları evrensel anlamda pek çok okura ulaştığı için çevrilebiliyor. Renan Demirkan'ın 'Üç Şekerli Demli Çay' romanı gibi."

Almanya'daki Türklerin ortaya koyduğu eserlerin Türk Alman Edebiyatı ya da Almanca yazan Türk Edebiyatı olarak isimlendirildiğini belirten Asutay, " 60. yıl özel bir anlam taşıdığı için bir döngü olarak, böyle bir çalışma düşündük. Eskiler çok çalışıldı 1., 2. ve 3. kuşak. Bu alanda çok çalışma var." ifadelerini kullandı.

"Türk-Alman edebiyatı çok önemli bir hale geldi"

Asutay, Almanya'daki bütün azınlıklar içerisinde en iyi ve en çok çalışanların Türkler olduğunu dile getirdi.

Dil açısından bakıldığında da Almanca'yı en iyi konuşup öğrenen, konuşan ve yazanların Türk azınlığı olduğunu aktaran Asutay, şunları kaydetti:

"Öyle bir yeteneğimiz var. Bu da sevindirici bir şey. Dördüncü kuşağa gelene kadar baktığımızda toplumsal yaşamda oldukça etkin olduklarını görüyoruz. İş dünyasını anlatmayayım onlar zaten bilinen şeyler. Türkler Almanya'da edebiyat ve sanat dünyasında bir hayli birikim haline geldiler. İlk başlarda hiç ciddiye alınmadı."

Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı

Almanya, Alman, Türk, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var 12:13 İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar 12:02 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı 11:56 Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor 11:31 İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece 11:26 Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece
Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor 10:48 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor

Son Dakika Haberleri
12:10 Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı
12:02 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait
12:01 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
11:48 Mezar başında yaptığı paylaşım yürek parçaladı! Tokyo'da bronzla dönen Hatice Kübra madalyayı babasına adadı
11:28 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
11:25 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
11:24 Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi
11:21 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor
11:13 Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu         
12:15
Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı         
12:11
Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi         
12:02
"Tecavüze uğradım" dedikten sonra canına kıyan Eda Nur'un ölümüne Bakanlık sessiz kalmadı: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz         
11:56
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim         
11:34
Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne         
11:29
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak         
10:41
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı         
10:22
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 12:42:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gurbetçi ailenin profesör çocuğu, göçün 60. yılında Almanya'daki Türk edebiyatını kaleme aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement