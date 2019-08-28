Son Dakika Haberleri: Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu
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Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki oğlu, kaldıkları villanın havuzunda boğuldu.

Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen gurbetçi ailenin 3 yaşındaki oğlu, kaldıkları villanın havuzunda boğuldu.
Fransa'da yaşayan Taner ile Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti.
Aile dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras Şahin gözden kayboldu. Oğlunun villanın havuzunda hareketsiz durduğunu fark eden baba, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Villaya gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Aras yaşamını yitirdi.
Çocuğun cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çiftçi, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok. Arasım nerede, oğlumu istiyorum." diyerek ağladı.
Aras Şahin'in cenazesinin, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Fethiye, Fransa, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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