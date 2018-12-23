Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Arzu'nun 'Gelinlik' Hayali Gerçek Oldu

Gurbetçi Arzu'nun 'Gelinlik' Hayali Gerçek Oldu

3 saat önce

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı.

Gurbetçi Arzu'nun 'Gelinlik' Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan down sendromlu Arzu Gulen, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli evlenip gelinlik giyme ve anne olma hayali kurmaya başladı. Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine anne Necla Gulen, kızı ve yakınlarıyla memleketleri Samsun'un İlkadım ilçesine gelerek temsili bir düğün organize etti.

İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen temsili düğün töreninde uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği giyen Arzu Gulen, salona müzik eşliğinde girip bir süre oynadı. Kendisi için hazırlanan düğün pastasını keserek tadına bakan Arzu ile katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Davetliler, Arzu'ya çeşitli hediyeler verdi.

'KINA GECESİ DE DÜZENLENDİ'

Anne Necla Gulen, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Arzu'ya gelinlik giydirerek temsili olarak damatsız düğün yaptıklarını ve bütün yakınlarını davet ettiklerini anlatan Gulen, "Kızım için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hem doğum gününü bahane ettik hem de gelinlik giyip düğün yapma hayalini gerçekleştirdik. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu" diye konuştu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Arzu Gulen de, " Almanya'da da kutlama yaptık. Şimdi burada yapıyoruz. Çok mutluyum. Gelinlik giymek istiyordum. Çok heyecanlıyım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:18 

Almanya, Anne, Güncel
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