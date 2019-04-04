Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Ayşe, Ağabeyini 40 Oy Fark Atarak Muhtar Oldu

Gurbetçi Ayşe, Ağabeyini 40 Oy Fark Atarak Muhtar Oldu

24 dakika önce

Stuttgart'ta ailesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi.

Gurbetçi Ayşe, Ağabeyini 40 Oy Fark Atarak Muhtar Oldu, System.String[]
Stuttgart'ta ailesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adaylı yarışta yerel seçimlerde yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtar seçildi.

KAPI KAPI GEZİP PROJELERİMİ ANLATTIM

Doğduğu mahalledeki eksikleri fark edip hizmet etmek için böyle bir yola girdiğini belirten Ayşe Gülhan, "İki çocuk annesiyim, 30 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyordum. Mahallemdeki eksiklikleri tespit edip projelendirdim. 2 ay önce Almanya'dan dönerek çalışmalarıma başladım. İnsanlara kapı kapı gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şaban Aker, ona 40 oy fark attım. Bana oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Önce hizmet, vaktimi zamanımı, her şeyimi bu yol için harcamaya hazırım. Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler geldi" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:04 

İnegöl, Bursa, Güncel
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