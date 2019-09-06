Gurbetçi bu yıl yola "dinç" çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan park alanı sayesinde yola dinlenmiş olarak çıkan gurbetçiler, uygulamanın tüm sınır kapılarında hayata geçirilmesini istiyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin büyük bölümü, yaşadıkları ülkelere döndü. Yurt dışında yaşayan vatandaşların temmuz başından itibaren baba ocaklarını ziyaret etmek için Türkiye'ye giriş yapması dolayısıyla sınır kapılarında başlayan "gurbetçi sezonu", bu yıl için tamamlanmak üzere.

Temmuz ve ağustos aylarında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 424 bin 474 araç giriş yaptı. Bunların çoğu 4-6 haftalık izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere döndü.

Aynı kapılardan temmuz ve ağustosta 399 bin 819 bin araç çıkış yaptı.

Gümrük yetkilileri, "gurbetçi sezonu"nun bu hafta sonu itibarıyla büyük oranda tamamlanmış olacağını ifade etti.

Bu yıl kuyruk oluşturmadılar

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla gurbetçilerin, yurt dışına çıkışlarında rahat etmeleri ve bekleme sürelerini uygun bir alanda geçirmeleri için Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirilen park sistemi sayesinde geçmiş yıllardaki araç kuyruklarına tanık olunmadı.

Çıkış için gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı yanına oluşturulan yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli, çocuklar için oyun alanları, ücretsiz internet bağlantısı, tuvalet, okuma ve televizyon izleme köşelerinin olduğu park alanına alındı.

Böylelikle sınır kapısı yolunda kuyrukların önüne geçilmiş oldu.

"Diğer sınır kapılarına da yapılmalı"

Park alanının, Kapıkule Sınır Kapısı'na giden kara yolundaki birikmeyi önlediğini ifade eden gurbetçiler, bu uygulamanın diğer kapılara da yapılması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'de yaşayan Mustafa Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte stres ve telaş içinde çıkış işlemlerini beklerken şimdi park sayesinde bekleme süresini dinlenerek geçirdiklerini söyledi.

Bu uygulamanın trafik güvenliğine de katkısı olduğunu belirten Solmaz, "Numarasını alan, dinlendikten sonra hemen gidebiliyor. Vatandaş önceden kuyrukta yoruluyordu, sinirleniyordu, şimdi rahat rahat gelip gidiyor." dedi.

Almanya'ya dönen Dursun Çilingir de park alanının yapılmasının çok yerinde bir karar olduğuna işaret ederek, "Park alanı yapılmış, bu alan gayet güzel düşünülmüş. Dinlenip yoluna devam edebiliyor insanlar, yola dinç çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce dinlenmek güzel bir şey. Eskiden çok yoruluyorduk. O yollar yapılmış gayet güzel olmuş." diye konuştu.