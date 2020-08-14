Gurbetçi çift, Hüdai Kaplıcaları'nda şifa buldu - Son Dakika

ALMANYA'da 12 yıl önce geçirdikleri trafik kazası sonrası çeşitli uzuvlarını kullanamaz hale gelen gurbetçi Mustafa Kervan (62) ve eşi Sevgi Kervan (64) şifayı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda buldu. Sağlık problemleri yaşayanlara seslenen Mustafa Kervan, "Eşim ve ben sağlığımızı burada bulduk. Avrupa 'da bulamadık. Seneye de gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Mustafa ve Sevgi Kervan çifti, 12 yıl önce Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Mustafa Kervan sol kolunu kullanamaz hale gelirken, Sevgi Kervan da boyun fıtığı nedeniyle kolları, elleri ve dizlerinin işlevlerini yitirdi. Çeşitli ameliyatlar geçiren Kervan çifti, 9 yıl önce karavanla geldikleri ve 20 gün kaldıkları Sandıklı'daki Hüdai Kaplıcaları'nın su ve çamuruyla kaza sonrası yaşadıkları sağlık problemlerinin ve vücutlarındaki hasarların hızla iyileştiğini fark etti. Sağlıklarına kavuştuklarını iddia eden çift, 9 yıldır, senede 2 ya da 3 sefer Hüdai Kaplıcaları'na gelerek kaplıca suyundan ve çamurundan faydalanıyor. Sağlık problemleri yaşayanlara seslenen Kervan çifti, Hüdai Kaplıcaları'nın su ve çamurunu mutlaka denemelerini istedi.

'EŞİM 12 GÜNDE TEKRAR HAYATA DÖNDÜ'3 çocuk, 2 torun sahibi olduklarını söylen Mustafa Kervan, "20 senedir karavan hayatı var. Avrupa'nın çoğu ülkesini gezdim. 12 sene önce geçirdiğimiz trafik kazasında, eşimin belinde kırıklar oluştu. Boyun fıtığı oluştu. Ameliyat oldu, birçok yere gitti ama bir türlü sağlığına kavuşamadı. 9 sene önce Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nı keşfettim. Eşim karavana yalnız inip, binemiyordu. Bir kişinin yardımıyla ancak inip binebiliyordu. Kaplıcalarda 12 gün kaldım. Eşim 12 günde tekrar hayata döndü, sağlığına kavuştu. Senede 2 sefer, 3 sefer de geldiğim olabiliyor. Artık buraya odaklandım. Eşim ve ben de sağlığımı burada buldum. Avrupa'da bulamadık. Seneye de gelmeyi düşünüyorum. Seneye de emekli olacağız zaten, o zaman da buradan mülk almayı düşünüyorum. Bel fıtığım var, ayaklarımda kas kopması var. 62 yaşındayım sağlığıma kavuştum. Sağlıkta problemi olan kişi, sağlık arayan kişi diyorum ki gelin burada bir şansınızı deneyin. Şifayı burada bulacaksınız inşallah" dedi.'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Sevgi Kervan, "9 yıl önce boyun fıtığından yürüyemiyordum. Kollar tutuyordu. Eller tutmuyordu. 3 sefer ameliyat geçirdim. Dizler tutmuyordu. Karavana merdiven çıkamıyordum, ağrılardan ağlıyordum. 9 yıl önceyi tekrar hatırlamak istemiyorum. Çok sorun vardı şimdi şükürler olsun sağlığıma kavuştum" diye konuştu. Sevgi Kervan'ın masörü Safiye Ünlü de, "İlk geldiğinde yürüyemiyordu, ağlıyordu. Biz yönlendirdik kendisini. Çamur, daha sonra kaplıca suyu ve masaj. Şimdi Allah'a şükürler olsun iyi oldu, her sene geliyor" dedi.

- Afyonkarahisar