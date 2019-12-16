Gurbetçi futbolcu Mardinli çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gurbetçi futbolcu Mardinli çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

Gurbetçi futbolcu Mardinli çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

Almanya'da doğup büyüyen Türk asıllı futbolcu 24 yaşındaki Cihan Çayan Duman, sosyal medya üzerinden topladığı yardımla Mardin'deki çocuklara kışlık eldiven, bere, mont, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak aldı.

Gurbetçi futbolcu Mardinli çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

Almanya'da doğup büyüyen Türk asıllı futbolcu 24 yaşındaki Cihan Çayan Duman, sosyal medya üzerinden topladığı yardımla Mardin'deki çocuklara kışlık eldiven, bere, mont, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak aldı.

Duman, futbol hayatının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyeti de yürütüyor.

Bu kapsamda Mardinli çocukların soğuktan etkilenmemesi için harekete geçen Duman, Almanya'da düzenlediği "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında topladığı yardımları "Oyuncak Kardeşliği Projesi" ile dağıtıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ümit Kavak ile irtibata geçen Duman, Mardin'e gelerek topladığı yardımla çocuklar için kışlık eldiven, bere, mont, ayakkabı, kırtasiye ürünleri ve oyuncak aldı.

Duman, Kavak ile Midyat ilçelerindeki okulları gezerek buradaki çocuklara yardımları ulaştırdı.

Duman, yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerinin yanına çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek insanların hayatına dokunmaya çalıştığını söyledi.

Proje kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de şu ana kadar yaklaşık 2 bin çocuğu sevindirdiklerini belirten Duman, "İstiyoruz ki; herkes etrafında ulaşabildiği kadar çocuk ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşsın. Tok insanların, aç insanları anlaması en temelli dileğimdir." dedi.

Almanya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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