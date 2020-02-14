Gurbetçi futbolcudan hastanede yatan çocuklara anlamlı ziyaret

Gurbetçi futbolcu Cihan Çayan Duman, İstanbul'da tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



Almanya'da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile KKTC'de bir futbol takımında oynayan 24 yaşındaki futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal medya hesaplarında İstanbul'a geleceğini ve hasta çocukları ziyaret edeceğini duyuran gurbetçi oyuncu, onların da desteğiyle hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti.



Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara, 'Sevgililer Günü hediyesi' veren Duman, Almanya'da transfer görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a geldiğini söyledi.



GOP Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölüm Başkanı Prof Dr Avni Atay ve Dr Öğretim Üyesi Ayşe Okumuş da bu anlamlı ziyaret karşısında, "Gördükleri tedavinin yanı sıra sevginin iyileştirici gücü onlara moral kattı" diyerek genç futbolcuya teşekkür ettiler. - İSTANBUL