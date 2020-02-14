Gurbetçi futbolcudan sevgililer gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Gurbetçi futbolcudan sevgililer gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika Spor

Gurbetçi futbolcudan sevgililer gününde anlamlı ziyaret

6 saat önce

Almanya'da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile KKTC'de bir futbol takımında oynayan 24 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı.

Gurbetçi futbolcudan sevgililer gününde anlamlı ziyaret, System.String[]

Almanya'da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile KKTC'de bir futbol takımında oynayan 24 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. İstanbul'a geleceğini ve hasta çocukları ziyaret edeceğini duyuran gurbetçi futbolcu, takipçilerinin de desteği ile hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara 'sevgililer günü hediyesi' veren Gurbetçi futbolcu, Almanya'da yeni futbol takım ile görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a gelip çocukları ziyaret ettiğini söyledi. GOP Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Avni Atay ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Okumuş, bu anlamlı ziyaret karşısında 'Gördükleri tedavinin yanı sıra sevginin iyileştirici gücü onlara moral kattı' diyerek genç futbolcuya teşekkür ettiler.


Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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