Gurbetçi Futbolculardan Anlamlı Davranış
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesine Almanya'dan kamp için gelen gurbetçi futbolcular forma ve ayakkabı yardımında bulundu.
Antalya
'nın Kemer
ilçesine Almanya
'dan kamp için gelen gurbetçi futbolcular forma ve ayakkabı yardımında bulundu.
Almanya'dan kamp için Kemer ilçesine gelen Egemen Management Organision EGM
futbol okulları sahibi Evren
Cebeci ve gurbetçi futbolcular Göynük
Mahallesi'ndeki spor okullarına forma ve ayakkabı yardımında bulundu. Almanya Futbol Federasyonu
Dormund bölgesinde Milli Takım altyapı antrenörü olarak da görev yapan Cebeci, "Antalya'nın spor için ne kadar uygun olduğunu sürekli anlatıyoruz. Bizler yurtdışında Antalya'nın gönüllü elçiliğini yapıyoruz. Forma ve ayakkabı bağışlarımız haricinde farklı sosyal sorumluluk çalışmaları da yapacağız" dedi.
Akademisyen Kahraman Köktürk ise "Evren Cebeci Antalyamızı yurtdışında tanıtıyor. Antalyaspor
ve Alanyaspor
içinde altyapı oyuncularına destek olduğu zamanlar var. Kampına Avusturya Kıbrıs
gibi ülkelerden de katılım var. Kendisine ve ekibine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz." - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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