Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Futbolculardan Anlamlı Davranış

Gurbetçi Futbolculardan Anlamlı Davranış

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesine Almanya'dan kamp için gelen gurbetçi futbolcular forma ve ayakkabı yardımında bulundu.

Gurbetçi Futbolculardan Anlamlı Davranış, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesine Almanya'dan kamp için gelen gurbetçi futbolcular forma ve ayakkabı yardımında bulundu.

Almanya'dan kamp için Kemer ilçesine gelen Egemen Management Organision EGM futbol okulları sahibi Evren Cebeci ve gurbetçi futbolcular Göynük Mahallesi'ndeki spor okullarına forma ve ayakkabı yardımında bulundu. Almanya Futbol Federasyonu Dormund bölgesinde Milli Takım altyapı antrenörü olarak da görev yapan Cebeci, "Antalya'nın spor için ne kadar uygun olduğunu sürekli anlatıyoruz. Bizler yurtdışında Antalya'nın gönüllü elçiliğini yapıyoruz. Forma ve ayakkabı bağışlarımız haricinde farklı sosyal sorumluluk çalışmaları da yapacağız" dedi.

Akademisyen Kahraman Köktürk ise "Evren Cebeci Antalyamızı yurtdışında tanıtıyor. Antalyaspor ve Alanyaspor içinde altyapı oyuncularına destek olduğu zamanlar var. Kampına Avusturya Kıbrıs gibi ülkelerden de katılım var. Kendisine ve ekibine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Kemer, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'da Juraj Kucka, Antrenmanda Yaşadığı Sakatlık Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı Real Madrid, Eljif Elmas İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:47:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Futbolculardan Anlamlı Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]