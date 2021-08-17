"Gurbetçi gezgin" Türkiye'nin seyahat rotalarını sosyal medyada tanıtıyor - Son Dakika

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medya hesabından tanıtan gurbetçinin "mutlaka görülmesi gereken yerler" başlığıyla paylaşımları, yeni seyahat rotası arayışında olan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Hollanda'ya 1960'ta giden ailenin 3. kuşak çocuğu olan 38 yaşındaki Adem Aksoy, ailesinin anlatımlarıyla hayranlık beslediği ülkesi Türkiye'ye dönerek Antalya'da yaşama kararı aldı.

Amsterdam'da dünyaya gelen Aksoy, babasının da vefatının ardından bu ülkedeki pazarlama şirketini bırakarak 5 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Aksoy, gezdiği tarihi ve turistik yerlerin fotoğraf ve videolarını yanına gelmesini istediği annesi ve diğer akrabalarını da ülkelerine dönmeye ikna etmek için göndermeye başladı.

Önceleri Hollanda'daki ailesini özendirmek için çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Aksoy, takipçi sayısının artması ve çektiği görsellerin ilgi görmesi karşısında farklı yerlere gitti.

Hayatını Türkiye'nin değişik bölgelerinde geçirmeye başladıktan sonra kendisini "gezgin" olarak niteleyen Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'de kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Antalya ve çevresini gezdikten sonra tüm kıyıdan yukarıya çıktığını anlatan Aksoy, "Doğa olarak daha güzel yerler gördüm ama bir yeri güzel yapan insanıdır. Türkiye'yi tüm dünyadan ayıran en önemli özelliği de insanlarının duygusal ve misafirperver olması." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.