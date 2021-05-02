Sandıklı'da gurbetçi hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın aldı - Son Dakika

Sandıklı'da gurbetçi hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir mahallede vatandaşların bakkala olan yaklaşık 6 bin liralık borcunu satın alan yurt dışındaki gurbetçiler borçları sildirdi. Osmanlı'dan gelen veren el alan eli görmesin geleneği olan 'zimen defteri' uygulaması hayata geçirildi.

Borçların yanı sıra mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması için de bakkala bir miktar para gönderen hayırseverler mahalledeki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. İlçede Kevser mahallesinde 6 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine bakkalı işletmeye başlayan ve 5 yıldır bakkal işletmeciliği ile uğraşan Belkıs Baştepe 5 yıldır Baştepe köyünden yurtdışında kalan gurbetçiler adına Ramazan aylarında çevre sakinlerinin borçlarının silindiğini belirtti.

Hayırsever gurbetçilerin isimlerinin açıklanmasını istemediklerini ifade eden Baştepe gazetecilere yaptığı açıklamada "Kendi imkanlarım ile bakkal dükkanımı açtım. 5 yıldır çalıştırıyorum. Ekinhisarlı gurbetçiler tarafından Ramazan ayında gelen yardımları dükkanımda dağıtıyorum. Veresiye defterini de sildiler. Yalnızca sigara borçlarını sildirmediler. Bunu her sene yapıyorlar. Sadece sigara borçlarını kabul etmiyorlar. Aklıma gelmeyen insanlardan buraya yardım geliyor. Bende kendi çapımda bakkalımda yardım yapmaya çalışıyorum ve bir sloganım var 'imkanın var ise ver, ihtiyacın var ise al' bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen ihtiyaç sahiplerine teslimat sırasında video çekiyorum yüzlerini göstermeden ve rencide etmeden, gurbetçilerimize gönderiyorum. Verdikleri hayırların nereye gittiğini görmeleri için. Amacımız kimseyi rencide etmek değil" dedi.