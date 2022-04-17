ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü

17.04.2022 13:18

İngiltere'de yaşayan gurbetçi hayırseverlerin yardımlarıyla alınan bayramlıklar ve gıda kolileri, Suriyeli savaş mağdurlarına gönderildi.

İngiltere'de yaşayan gurbetçi hayırseverlerin yardımlarıyla alınan bayramlıklar ve gıda kolileri, Suriyeli savaş mağdurlarına gönderildi.

Yaklaşık 20 yıldır İngiltere'de ikamet eden ev hanımı 42 yaşındaki Naciye Batkitar, ramazan ayı dolayısıyla gurbetçi Türkler arasında bir yardım kampanyası başlattı.

Hayırsever gurbetçi Batkitar, kısa sürede 300 yetim çocuk için bayram kıyafeti ve 300 aile için de gıda kolisi hazırlanması için gerekli yardımı temin etti.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile irtibat kuran Batkitar, yardımların Suriye'de savaş mağduru yetimlere ulaştırılması için destek istedi.

Platformun koordinasyonunda tıra yüklenen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'dan yola çıktı.

Batkitar'ın da aralarında bulunduğu gönüllüler tarafından yardımlar, İdlib bölgesindeki mağdur ve mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yetim çocuklar erken bayram sevinci yaşayacak

Naciye Batkitar, AA muhabirine, yardım organizasyonunun içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllerinde ihtiyaç sahibi olan 4 milyon Suriyeliye ulaşmak olduğunu ifade eden Batkitar, karınca kararınca ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayının bolluk ve bereketinin gayret gösterilmesi halinde büyük bir yardıma dönüşebildiğini gördüğünü vurgulayan Batkitar, "İngiltere'den bize emanet olarak verilen paralarla buradaki muhacir kardeşlerimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ramazan-ı şerif dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize bayramlık, gıda kolisi ve iftar vermeye geldik. Allah hayırseverlerden razı olsun. Burada gerçekten çok ihtiyaç var. Birkaç kişiye sorduğumda 'Aç kalıyoruz, sadece ekmekle iftar ediyoruz' dediklerini öğrendim. Bu ifadeler beni derinden üzdü, Ne olur bu kardeşlerimize yardım edin. Bizler ta İngiltere'den kalkıp buralara gelebiliyorsak sizler de burada bu kardeşlerimize yardım edin. Bunların yardımına hep beraber koşmak zorundayız. Burada çok sayıda kurban kesmek de nasip oldu. Dağıttığımızda kardeşlerimiz tekrar gelin, tekrar dağıtın diyor. Allah bizleri menfaatsiz olarak hayra koşan kullarından eylesin." diye konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de destek ve katkılarından dolayı İngiltere'deki gurbetçilere teşekkür etti.

Hayırsever Batkitar'ın yardım çağrısına duyarsız kalınmamasının önemine değinen Gerem, "İdlib'deyiz, ramazan ayı bereket rahmet ve paylaşma ayıdır. Özellikle bugün İngiltere'deki Naciye ablamız öncülüğündeki hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizin iftarlarına bereket, gönüllerine sevinç, dillerine dua olacak çeşitli yardımlar getirdiler. Bu yardımları dağıtıyoruz, Rabbim kabul eylesin." dedi.

Gerem, bu yardımlar sayesinde yetim çocuklara erken bayram sevinci yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü
ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü
ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü

YORUMLAR
500
Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü Üniversite öğrencileri, 90 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü Üniversite öğrencileri, 90 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:58:25. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement