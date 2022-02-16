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KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

16.02.2022 10:28

Avrupa'daki hayırsever gurbetçiler, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık bot yardımında bulundu.

Avrupa'daki hayırsever gurbetçiler, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık bot yardımında bulundu.

Almanya'da yaşayan ve ismini henüz açıklanmayan gurbetçi vatandaşlar Umut Treni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi 60 çocuğa kışlık ayakkabı hediye etti.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi muhtarlığında düzenlenen programda, temin edilen botlar çocuklara hediye edildi.

Hediyeleri gönderen gurbetçi vatandaşlara teşekkür eden muhtar Atilla Emirhan, "Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın bu soğuk kış günlerinde gönülleri ısıtacak yardım kampanyası için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize bot ve çizme hediye ettik. Gurbetçi kardeşlerimizin keselerine bereket. Bu tür davranışların örnek alınarak yardımlaşma ve dayanışmasının artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için gönderilen hediyelerin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten mahalle sakinlerinden Gamze Bülbül de çocukların çok sevindiğini dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım
KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım

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Kahramanmaraş, Gurbetçi, Almanya, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Gurbetçi hayırseverlerden ihtiyaç sahibi çocuklara yardım - Son Dakika


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