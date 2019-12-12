Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Hollanda'da yaşayan Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğup büyüyen iş adamı Murat Türkmen, Yıldızeli ilçesindeki engelli 3 hemşehrisine akülü araç hediye etti.

Gurbetçi İş Adamı Engelli Hemşehrilerinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Hollanda'da yaşayan Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğup büyüyen iş adamı Murat Türkmen, Yıldızeli ilçesindeki engelli 3 hemşehrisine akülü araç hediye etti.


Murat Türkmen bugün araçları engelli vatandaşlara hediye etti. İlçe esnafları yaptığı açıklamada hemşehrileri olan Türkmen'in ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sürekli yardımda bulunduğunu ifade ederek kendisine teşekkür ettiler. Akülü ve kumandalı araçlarına kavuşmanın sevinci içinde olan engelli vatandaşlar hemşehrilerine ve ailesine teşekkür ederek dua etti. - SİVAS

Murat Türkmen, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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