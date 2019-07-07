Gurbetçi iş insanı Taner Ay: Hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak
1 saat önce
ADANA'da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten Ay "Son zamanlarda Türkiye'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47
ADANA'da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten Ay "Son zamanlarda Türkiye
'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı. Aynı şekilde bizim de tüm projemiz hazır. Biz şirket olarak tamamen yerli ve milli elektrikli araç üreteceğiz" dedi. Almanya
'nın en büyük hastanelerinden City Klinik Şehir Hastanesi
'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Taner Ay, "Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak. İnşallah ülkemizin ilk milli ve yerli üretim olacak elektrikli otomobilini biz yapacağız" şeklinde konuştu. Gençlik yıllarında Fortuna Düsseldorf
ve Bayer
Levrekusen takımlarının alt yapılarında futbol oynayan Ay, Kırşehirspor
'a da talip oldu.
SETA'nın medya raporuna tepki yağdı: Gazetecileri fişlemekten vazgeçin
Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur
MİT'in yıllık faaliyet raporunda Başkan Fidan'dan dikkat çeken mesaj