Son Dakika Haberleri: Gurbetçi iş insanı Taner Ay: Hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak
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Gurbetçi iş insanı Taner Ay: Hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak

1 saat önce

ADANA'da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten Ay "Son zamanlarda Türkiye'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı.

Gurbetçi iş insanı Taner Ay: Hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak, System.String[]
ADANA'da üretimini yapacağı elektrikli otomobilin tüm projesinin hazır olduğunu belirten Ay "Son zamanlarda Türkiye'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı. Aynı şekilde bizim de tüm projemiz hazır. Biz şirket olarak tamamen yerli ve milli elektrikli araç üreteceğiz" dedi.

Almanya'nın en büyük hastanelerinden City Klinik Şehir Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Taner Ay, "Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak. İnşallah ülkemizin ilk milli ve yerli üretim olacak elektrikli otomobilini biz yapacağız" şeklinde konuştu. Gençlik yıllarında Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt yapılarında futbol oynayan Ay, Kırşehirspor'a da talip oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47 
Şehir Hastanesi, Almanya, Türkiye, Güncel
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