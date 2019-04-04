Gurbetçi İş Kazasında Hayatını Kaybetti
4 dakika önce
Cezayir'de çalıştığı iş yerinde iş kazası geçiren gurbetçi hayatını kaybetti.
Cezayir'de çalıştığı iş yerinde iş kazası geçiren gurbetçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Cazayir Aomar Bouıra'da çalıştığı iş yerinde iş kazası geçiren Naim Yıldız (37) hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi THY'ye ait uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Tokat Niksar nüfusuna kayıtlı olan Naim Yıldız'ın Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:09 Kaynak: İHA
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