Son Dakika Haberleri: Gurbetçi İzne Geldiği Evinde Ölü Bulundu

Gurbetçi İzne Geldiği Evinde Ölü Bulundu

50 dakika önce

Hollanda'dan memleketi Samsun'a izne gelen gurbetçi, evinde ölü olarak bulundu.

Gurbetçi İzne Geldiği Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Hollanda'dan memleketi Samsun'a izne gelen gurbetçi, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Mustafa Kemal Kelemci (48) 3 gün önce memleketi Samsun'a izne geldi. Mustafa Kemal Kelemci'nin kız kardeşi Filiz Varış ağabeyinden 3 gündür haber alamayıp telefonla da ulaşamayınca polise haber vererek yardım istedi. Eve giden polis, savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla evin kapısını açınca Mustafa Kemal Kelemci'yi banyoda ölü olarak buldu. Gurbetçinin ölümü şüpheli bulundu. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:10 Kaynak: İHA

Hollanda, Samsun, 3. Sayfa
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