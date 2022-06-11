Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti

11.06.2022 14:59

Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti Kurban Bayramı için Fransa'dan Manisa'nın Gördes ilçesine tatile gelen 67 yaşındaki Emine Paydaş sulama göletinde ölü bulundu.

Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti

MANİSA - Kurban Bayramı için Fransa'dan Manisa'nın Gördes ilçesine tatile gelen 67 yaşındaki Emine Paydaş sulama göletinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gördes'e bağlı Efendili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama göleti kenarında cansız bir kadın cesedi gören Aydın K. isimli vatandaş, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi göletten çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi. Paydaş'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketine gelmişti

Öte yandan hayatını kaybeden Emine Paydaş'ın eşi Cemal Paydaş ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Fransa'dan memleketi Gördes ilçesine geldiği ve bazen gün içerisinde yürüyüş için gölet kenarına gittiği öğrenildi.

Eşinin gölet kenarında gezmeye gittiğini ifade eden Cemal Paydaş, olayın nasıl olduğunu anlamadığını ve eşinin cansız bedenini komşularının gördüğünü belirtti.

Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti
Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçi kadın, yürüyüş yapmak için gittiği sulama göletinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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