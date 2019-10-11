Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.

Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Duymaz'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz vaziyette buldukları kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duymaz'ın, yurt dışında yaşadığı ve tatil için memleketi Derebucak'a geldiği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.