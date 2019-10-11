Son Dakika Haberleri: Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü
Son Dakika Güncel Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü

Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.

Gurbetçi kadın yalnız kaldığı evde öldü, System.String[]

Konya'nın Derebucak ilçesinde, 74 yaşındaki bir kadın yalnız yaşadığı evin balkonunda ölü bulundu.

Musalla Mahallesi Arkadaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emine Duymaz'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, balkonda hareketsiz vaziyette buldukları kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duymaz'ın, yurt dışında yaşadığı ve tatil için memleketi Derebucak'a geldiği, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Derebucak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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