Gurbetçi kadın yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada öldü - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada almanya'dan yurda dövnüş yapan ve Denizli'ye giderken mola veren aileden Zeynep Aydın (73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakıp kaçan sürücü M.A., polisin çalışması sonucu Nazilli ilçesinde yakalandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Pamukören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz gün Almanya'dan ailesiyle birlikte yurda dönüş yapan Zeynep Aksu, yakınları ile birlikte Denizli'ye götmek üzere yola çıktı. Otomobil Aydın'ın Kuyucak ilçesi sınırlarında yolun karşısında bulunan dinlenme tesisine gitmek üzere mola verdi. Otomobilden inen ve yakınlarını beklemeden yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Aksu'ya, M.A. (32) yönetimindeki 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aydın, yaklaşık 10 metre savruldu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası sürücü M.A. otomobili bırakıp kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bu arada kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, plaka numarasından sürücünün kimliğini tespit etti. Telsiz anonsu ile sürücünün kaçtığı bilgisi üzerine kentin girişve çıkışlarında önlem alındı. yapılan kontroller sonucu sürücü M.A., Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.