Gurbetçi şifayı BEÜ'de buldu

Almanya'da yaşayan ve aşırı kilolarından kurtulmak için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine (BEÜ) başvuran bir kişi, "tüp mide ameliyatı" adı verilen yöntemle bir haftada 10 kilo zayıfladı.

Hamburg kentinde ikamet eden ve 140 kilo olan 28 yaşındaki M.K, arkadaşının tavsiyesi ve yaptığı araştırmalar sonucunda BEÜ'ye başvurdu. Geçen hafta geçirdiği ameliyatta midesi küçültülen M.K, bir haftada 10 kilo verdi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde obezite cerrahisini yapmış olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşadıklarını söyledi.

Obezite cerrahisinin son yıllarda oldukça popüler bir cerrahi seçenek olduğuna dikkati çeken Özdolap, "Obez hastalarımızın zayıflamaları için alternatif tedavilerden bir tanesi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hastamız yurt dışından obezite cerrahisini gerçekleştirmek üzere geldi. Başarılı bir ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrasında da hastamız gayet mutlu ve sağlıklıdır." dedi.

Özdolap, yurt dışından hastanelerine gelerek ameliyat olan hastaların sağlık turizmi açısından çok önemli olduğu belirterek, "Bu hekimlerimiz adına hem ülkemizi hem de bölgemizi tanıtmak için oldukça önemli. Aslında son yıllarda sağlık turizm ülkemizde oldukça ileri düzeye gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Üniversitemiz için gurur verici"

BEÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven de hastanın Hamburg kentinden obezite ameliyatı için geldiğini hatırlatarak, gerçekleştirdikleri başarılı ameliyatlar sayesinde hastanelerinin tercih edildiğini dile getirdi.

Konsey kararı çıktıktan sonra hastanın ameliyatına karar verdiklerini anlatan Taşdöven, "Hastamıza tüp mide ameliyatı yaptık. İkinci günde kendisini taburcu ettik. Hastamız birinci haftasında yaklaşık 10 kilo verdi. Şu anki beslenmesi olsun, yara yeri olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hastamız Almanya'ya şifayla geri dönüyor." diye konuştu.

Taşdöven, daha önce de yurt dışından gelen hastaları ameliyat ettiklerini aktararak, " Irak'tan bir hastamız oldu. Azerbaycan'dan hastalarımız geliyor. Bu tür hastaların üniversitemizde obezite ameliyatının yapılıyor ve tanınmış olması sağlık turizm açısından çok iyi. Bu bölgenin tanınması açısından da bu tür hastaların gelmesi, örnek teşkil etmesi üniversitemiz için de gurur verici bir şey." şeklinde konuştu.