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Gurbetçi, sulama kanalında ölü bulundu

1 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gurbetçi Durgut Ünlü'nün (68), Karagöz Kanalı yakınlarında cansız bedeni bulundu.

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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, gurbetçi Durgut Ünlü'nün (68), Karagöz Kanalı yakınlarında cansız bedeni bulundu. Balık avlamak isterken, düştüğü suda boğulduğu sanılan Ünlü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
Almanya'dan tatil için memleketi Konya Beyşehir'e gelen Durgut Ünlü, gündüz çıktığı eve, akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine ailesi, Ünlü'yü Yeşildağ Mahallesi'nde aramaya başladı. Komşuların da katılımıyla saatlerce süren arama sonucu Durgut Ünlü'un aracı, Beyşehir Gölü ile bağlantılı Karagöz Kanalı'na yakın yolda bulundu. Ailenin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ünlü'nün balık tutmak için suya girmiş olabileceği ihtimali üzerine kanal boyunca arama yaptı. Bu sırada çevredekiler, su yüzeyinde kanoya ait sırık olduğunu fark etti. Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalar sonucu yaklaşık 3 metre derinlikte, Ünlü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Ünlü'nün, balık avlamak için kanoyla kanala girdiği, devrilmesi sonucu suya düşerek, boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Durgut Ünlü'nün kesin ölüm nedeni, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonucu belli olacak.


Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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