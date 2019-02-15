Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Teyzesinin Böbreği Sayesinde Hayata Tutundu

Gurbetçi Teyzesinin Böbreği Sayesinde Hayata Tutundu

1 saat önce

ANTALYA'DA 10 yıl böbrek hastalığıyla mücadelesini ilaçla sürdüren Ali Başo'ya artık diyalize girmesi gerektiği söylendi.

Gurbetçi Teyzesinin Böbreği Sayesinde Hayata Tutundu, System.String[]
ANTALYA'DA 10 yıl böbrek hastalığıyla mücadelesini ilaçla sürdüren Ali Başo'ya artık diyalize girmesi gerektiği söylendi. Ancak diyalizin zorlukları nedeniyle nakil listesine girmek istemeyen Başo, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldı. Kendisine uygun böbreği beklediği sırada tam umutsuzluğa kapılmışken güzel haber Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan teyzesinden geldi.

O BENİM CANIM CİĞERİM

Yeğenine böbrek vermek için Antalya'a giden Emine Çukurlu, "Almanya'da ikimizin de kan grubumuzun aynı olduğu tespit edildi. Sıfır grubu çok bulunmayan bir grupmuş, büyük tesadüf oldu. Ameliyatımız çok güzel geçti. Şu an iyileşme sürecini yaşıyorum. Herkese sağlıklar diliyor, organ bağışına davet ediyorum. Bugün varız yarını bilmiyoruz, organ bağışı sadece ölümle olmuyor. İnsan yaşarken de organ bağışı yapabilir. Ben de canlı verici oldum, yeğenime bir böbreğimi verdim. O benim canım ciğerim, çok şükür her şey yolunda gidecek ve iyileşeceğiz" dedi.

DİĞER ANNEM ALMAYA'DA

Teyzesinin böbreğiyle yeniden hayat bulan Ali Başo ise, "Teyze anne yarısı Almanya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonla bir böbreğini bana verdi. Böylece kurtuldum, annem burada diğer annem de Almanya'da" diye konuştu. Kız kardeşi Emine Çukurlu'nun bir böbreğini bağışlayarak kendilerine yeni bir hayat verdiğini söyleyen Zahide Erzurum, "Ben Ali'nin annesiyim, kız kardeşim Emine Çukurlu da Ali'nin annesi oldu. Organ bağışını herkese tavsiye ediyorum, organını bağışlayan herkese teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 

Akdeniz Üniversitesi, Almanya, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi

Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Teyzesinin Böbreği Sayesinde Hayata Tutundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]