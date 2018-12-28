Son Dakika Haberleri: Gurbetçi Türk'ün 'Plaka' Zaferi

Gurbetçi Türk'ün 'Plaka' Zaferi

14 dakika önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde doğan Mustafa Kantarcı, 1973'te çalışmak için gittiği Avusturya'ya yerleşti.

Gurbetçi Türk'ün 'Plaka' Zaferi, System.String[]
TRABZON'un Akçaabat ilçesinde doğan Mustafa Kantarcı, 1973'te çalışmak için gittiği Avusturya'ya yerleşti. Özel sektörde çalışan ve bir süre önce emekli olan Kantarcı, 2016'da satın aldığı cipine, AK Parti'yi simgeleyen harflerle, memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu 'KI AKP 61' yazılı özel plaka aldı. Avusturya makamları, 6 ay sonra Kantarcı'ya gönderdiği yazıda siyasi olduğu gerekçesiyle plakanın iptal edildiğini bildirdi. İtirazlarından sonuç alamayan Kantarcı, plakayı sökmek zorunda kaldı. Aracına başka bir plaka verilen Kantarcı, olayı yargıya taşıdı. Avusturya yargısı, Mustafa Kantarcı'yı haklı buldu ve sökülen özel plakasının iade edilmesine karar verdi. Geri aldığı plakasını yeniden otomobiline takan Kantarcı ilk iş memleketi Trabzon'a gitti. Plaka yüzünden çok bakkı gördüğünü söyleyen Kantarcı, "Akrabalarım bana 'Plakayı geri ver, başına bir şey gelir' dediler. Ama ben kararlıyım, vermeyeceğim" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:30 

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