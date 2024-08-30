Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor - Son Dakika
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Otomobil

Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor

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Pandemi salgını sonrasında artan araba fiyatları Türkiye'de istenen seviyelere ulaşamadı. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, çektiği videoda Mercedes marka araçların fiyatlarını aktararak Türkiye ile karşılaştırdı. Videonun viral olmasıyla birlikte, Türkiye'deki yüksek otomobil fiyatlarına tepki gösteren yorumlar yapıldı.

30.08.2024 10:28
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Pandemi salgınından sonra hızla yükselen araba fiyatları Türkiye'de hala istenen seviyelere gelmiş değil... Başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da zaman zaman çektikleri videolarla yaşadıkları ülke ile Türkiye'deki otomobil fiyatlarını mukayese ediyorlar. Bunun son örneğini Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının çektiği video ile gördük.

"ALMANYA'DA HAYAT VAR"

Çektiği videoda Mercedes marka araçların fiyatlarını tek tek aktaran Türk vatandaşı, "Almanya'da hayat var. Yemekler ucuz, eşyalar ucuz... Alım gücü desen var" ifadelerine yer verdi.

"ÇILDIRACAĞIM"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Türkiye dünyanın en pahalı ülkesidir", "Biz o paralara 2021 model Clio'nun başında birbirimizi yiyoruz", "Biz hayatımız boyunca çalışsak alamayız burada", "Çıldıracağım. Haram zıkkım olsun hakkımızı yiyenlere", "Hayat gurbetçilere güzel" şeklinde yorumlar yaptı.

Almanya\'da Otomobil Fiyatları Türkiye\'yi Kıskandırıyor

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Son Dakika Otomobil Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Mehmet Aytekin: İsteyen gitsin tutan mı var 46 152 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Hiç inandırıcı değilsin kusura bakma kardeş 27 99 Yanıtla
  • Sedat Keskin: Vergi cenneti Türkiye coğrafya kaderdir 98 10 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Özellikle Almanya ekonomide bizi çok kıskanır 91 9 Yanıtla
  • Okay Örüm: uçuyoruz ya .... 87 6 Yanıtla
  • Ali Arat: almanya bizi kiskaniyot 71 9 Yanıtla
  • Fevzi Gültekin: türkiyeye göre ucuz almana göre değil boş yapmayın 16 50 Yanıtla
  • Mesut Kaya: Almanya ekonomik anlamda bizi kıskanıyor Niye öyle diyorsunuz ki?? 38 5 Yanıtla
  • Doğu Bulut: Dünya bizi kıskanıyor 29 3 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: hem bizdeki vergiler hem cikarcilar arabanın fiyati bizde 5e katliyor 27 2 Yanıtla
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