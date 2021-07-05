GURBETÇİ VATANDAŞA HIRSIZLIK ŞOKU - Son Dakika

Beykoz'da kimliği belirsiz 3 kişi, Almanya'dan dönen gurbetçi vatandaşın evinin önünde park halindeki otomobilinin camını kırarak elektronik sistemin olduğu orta konsolu çaldı. Olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken gurbetçi vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, iki gün önce Beykoz'da 06.00 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan 2 hafta önce Türkiye'ye dönen Bilal Keskin, akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park etti. Sabah kalktığında aracının camının kırık olduğunu ve orta konsolunun çalındığını gören Keskin büyük şok yaşadı. Keskin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızların çaldığı malzemeler ile birlikte araca binerek sokaktan ayrıldıklarını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 60 bin lira zararı olduğunu söyleyen Bilal Keskin şüphelilerden şikayetçi oldu.

ARABADAKİ ŞOFÖR İLE BERABER 3 KİŞİLER

Bilal Keskin, Bulunmuş olduğumuz muhitte bu ilk defa yaşanan bir olay değil. Aracımız içinde bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Aracın orta torpido gözündeki özellikleri alındı. Sağ taraftaki cam patlatılarak girilmiş. Sabah kayınpederimi havaalanına bırakacaktım. Arka kapıdan çantamı içeri attım. Ön kapıyı açtığımda afallayarak o durumla karşılaşmış bulundum. Sonra babamıza ve polise haber verdik. Olay yeri inceleme parmak izi aldı, ama ellerinde eldiven olduğu için ulaşılmadı maalesef. Güvenlik kamera görüntüleri mevcut. Arabadaki şoför ile beraber 3 kişiler. Bir kişi gözetliyor. Bir kişi de komşumuzun aynı tarzda arabasına bakıyor tekrar geliyor. Zararın neticesi net olmamakla birlikte 60 binin üzerinde. dedi.

BU SOYGUNU KENDİ ÜLKENİZDE YAŞAYINCA İNSANIN GURURU İNCİNİYOR

Konuşmasına devam eden Keskin, Bu durumda bizi üzen şey, yeri geliyor 2-3 gün yolculuk çekiyorsunuz. Ülke geçiyorsunuz. Sırbistan gibi bir yerde kaldık gelirken. Orada konakladık. Arabamız daha tenha bir yerdeydi. Bir şey olmadı, geliyorsunuz kendi evinizin önünde bu soygunu kendi ülkenizde yaşayınca insanın gururu inciniyor, mağdur oluyor. Bundan ötürü çok üzgünüz. İnşallah kısa zamanda bulunur. diye konuştu.