Gurbetçi yardımına koştu ama...

TATİL için Belçika'dan Türkiye'ye giden Cemil Güneş, aracıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini fark etti.

TATİL için Belçika'dan Türkiye'ye giden Cemil Güneş, aracıyla seyir halindeyken bir poşetin hareket ettiğini fark etti. Arabasını kenara çeken gurbetçi poşete bakmak için aşağı indi. Açtığı poşetin içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Cemil Güneş, güneşte eriyen poşetin köpeğe yapıştığını fark edince göz yaşlarına hakim olmadı. Güneş, daha sonra yavru köpeği özel bir veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kalacak evi olmadığından dolayı çöpte bulduğu köpeğe arabasında birkaç gün baktı. Daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi üzerine köpeği belediyeye götürerek teslim etti. Fakat köpek bütün müdahalelere rağmen öldü.



'İKİ DÜNYADA YERİ OLMASIN'



Olayla ilgili konuşan Güneş, şunları söyledi: "Poşet o sıcakta hayvana yapışmıştı. Görünce ağladım, şok oldum. İki üç gün sonra kendime geldim. Daha sonra götürdüm teslim ettim. Köpek iyileşene kadar burada kalmaya yemin etmiştim. Siz hayvanın ilk halini görseydiniz 'İnsanlıktan mı çıktık' derdiniz. Poşetin içinde kala kala bağırsakları parçalanmış. Köpeği serumla ayakta tutuyordum. Sosyal medya hesabımdan köpeğin yaşaması için dua istedim. O köpeği oraya atanın iki dünyada yeri olmasın."

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