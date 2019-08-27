Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı

Kütahyalı İsmail Akmes, doğup büyüdüğü Tavşanlı'nın Akmes köyüne 25 metrelik dev Türk bayrağı dikti.



İsmail Akmes, "1970 yılında Gediz depreminden sonra Almanya Gladbeck şehrinde maden ocaklarına çalışmaya gittim. Gurbette, yıllarca vatan ve bayrak hasreti ile çalıştım, yaşadım. Tek arzum ileride köyüme büyük bir bayrak ve direğini yaptırmaktı. Şükürler olsun yaşarken bunu gerçekleştirdim, bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan eşim, çocuklarım ve torunlarım ile bu sene izinde nasip oldu . Türk gençlerine nasihatim, 'vatanınızın ve bayrağınızın kıymetini iyi bilin ve sahip çıkın'. Başka vatan ve bayrak yok, sahip çıkın. Yurt dışında yaşayanlar bunu iyi bilir" dedi. - KÜTAHYA